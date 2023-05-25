فيديو.. "تنسيقية الأحزاب": الحوار الوطني ناقش وضع استراتيجية كاملة لطرح الأراضي الصناعية

قال سعيد شحاتة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنّ مصر بها 9 مناطق حرة عامة منها 3 مناطق موجودة في خليج السويس، وهي مناطق مهمة جدا على المستوى الجغرافي.

وأضاف «شحاتة» خلال حواره عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: “يجب أن نستلهم التجارب الدولية، سواء سنغافورة أو دبي بخصوص الاستفادة من المناطق الحرة، كما ناقش الحوار الوطني تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، الذي انعقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي”.



وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «الحوار الوطني ناقش وضع استراتيجية كاملة لطرح الأراضي الصناعية، وهذا الأمر سيكون مهما لصغار المستثمرين والاستثمار الصغير والمتوسط».

وأردف شحاتة: «هناك أكثر من جهة منوطة بشؤون الاستثمار مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات أخرى، أي أن هناك تعدد للجهات، هذا الأمر يسبب مشكلات كثيرة أحيانا، خاصة لصغار المستثمرين أو المستثمرين الأجانب».

واختتم: «ما قبل الحوار الوطني، كان هناك مشكلة في آلية التنفيذ والسلطة المختصة بالتنفيذ، والمجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد مؤخرا أصدر قرارات مهمة جدا إذا تم تنفيذها فعليا فإنها ستؤثر بشكل إيجابي وواضح على الشارع المصري في ملف الاستثمار».