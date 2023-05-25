"الجمهورية الجديدة.. الطموحات والتحديات" ندوة تثقيفية بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي ندوة تثقيفية بعنوان "الجمهورية الجديدة.. الطموحات و التحديات"، وذلك في اطار توجهه جامعه جنوب الوادي لتنمية الوعي القومي وتوضيح ما قامت به الدوله المصريه من مشروعات قوميه كبري للاجيال الحاليه والمستقبلية وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، واشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق و حاضر في الندوة اللواء أركان حرب طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا.

وفى كلمته، نقل الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحيات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة لضيوف الندوة وجمهور الحاضرين، واكد على حرص جامعة جنوب الوادي على اقامة الانشطة الطلابية وتنوعها على مدار العام الدراسي مشيراً الى اهمية مثل هذه الندوات في رفع وعى الطلاب والالمام بكافة القضايا المعاصرة، و في تصحيح المعلومات المغلوطة والمشوشة بهدف مواجهة المخططات والمخاطر المحيطة التي تستهدف امن الدولة المصرية، كما تساهم في تكوين شخصية الطالب السوية البعيدة عن الغلو والتطرف.

وتناول اللواء هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا خلال الندوة مبادرة الجمهورية الجديدة والتي أطلقها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2014م ، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة حديثة تتمتع بمستوى عالٍ من التطور والازدهار في جميع المجالات، حيث تتضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية من خلال بلورة استراتيجية للتنمية المستدامة وهى رؤية مصر 2030 حيث ترتكز الجمهورية الجديدة على عدة مبادى رئيسية مثل ثبات ورسوخ مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، وامتلاك الدولة للقدرات الشاملة عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، واعلاء مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وبناء الانسان المصري بناءً متكاملا صحيا وعقليا وثقافيا

وأضح اللواء هشام الحلبي كذلك أبعاد رؤية مصر 2030 الرئيسية وتشمل البعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي من خلال عدة محاور رئيسية من بينها الاقتصاد والطاقة والبيئة والتنمية العمرانية والصحة والبحث العلمي والتعليم والابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والثقافة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية، وما تم انجازه مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والتي تتم على ثلاث مراحل رئيسية تكلفة المرحلة الواحدة 200 مليار جنيه واكثر ، مبادرة 100 مليون صحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك بناء مصر الرقمية لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ آليات التحول نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد أحد البنود المهمة في رؤية مصر 2030، وكذلك جهود الدولة في مجال البنية التحتية وشبكة الطرق السريعة المتطورة ، و الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك العمل على تعزيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

كما تناول اللواء هشام الحلبي خلال الندوة ايضا اهم التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة في مصر مثل مواجهة خطر الشائعات التي تصدر اليأس والاحباط للشعب وتهدم الدولة من الداخل ، والصراعات والتحديات الاقليمية والدولية، تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما تواجه الدولة المصرية تحديات في مجال البنية التحتية حيث تحتاج إلى الاستثمار في الطرق والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والمياه والصرف الصحي.

وبشكل عام فإن الجمهورية الجديدة في مصر تمثل مشروعاً استراتيجياً طموحاً للتحول إلى دولة حديثة ومتطورة، ويحتاج إلى جهود مستمرة وتعاون شامل لتحقيق الأهداف المرجوة،وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه البلاد، فإن الشعب المصري يتمتع بإرادة وعزيمة قوية لتحقيق التقدم والازدهار، وستستمر الدولة المصرية في بذل كل جهودها لتحقيق هذه الطموحات وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

وشهد الندوة التثقيفية عمداء ووكلاء كليات الجامعة وعادل احمد مصطفى امين عام الجامعة وطروب طلبه امين عام الجامعة المساعد وحشد طلابي كبير.