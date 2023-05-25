المبعوث الأممي لليبيا يشيد بانعقاد أول جلسة لمجموعة العمل الأمني

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، أن انعقاد أول جلسة لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لمسار برلين على الأراضي الليبية سيساهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة في عام 2023، وقبول جميع الأطراف بنتائجها.

وعبر باتيلي - في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس، عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع هو الأول من بين سلسلة اجتماعات أخرى يمكن لمجموعة العمل الأمنية عقدُها في مناطق مختلفة من ليبيا.

يذكر أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع مجموعة العمل الأمني المنبثقة عن مؤتمر برلين انطلقت بالعاصمة طرابلس أمس الأربعاء.

وانبثقت مجموعة العمل الأمنية عن مسار برلين في العام 2020؛ بهدف التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء المعنية حول الأزمة الليبية وتقديم مظلة دولية لحماية المحادثات الليبية-الليبية بشأن مستقبل البلاد.