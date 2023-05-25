تخريج الدفعة الأولى للمرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد محمد الزملوط الرسمية للغات بالعريش

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء حفل تخريج الدفعة الأولى للمرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات بالعريش تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وبحضور محمد عبد الله العلاقمي مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وقيادات التربية والتعليم ومديري المدارس الرسمية للغات بالمحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم ثم توالت فقرات الحفل بدءً من استعراض افتتاح الحفل لطلاب المرحلة الإبتدائية، ثم دخول الخريجين لطلاب المرحلة الإعدادية، ثم كلمات لبعض الطلاب الخريجين للمرحلة الإعدادية باللغة الإنجليزية والفرنسية ثم فقرة غنائية جماعية للخريجيين ثم فقرة أغنية "هنحب مين غيرها " ثم فقرة استعراضية غنائية بعنوان "وطني"، ثم اسكتش غنائي "معانا ريال"، ثم اسكتش غنائي "احنا التلاته "ثم فقرة تكريم للمعلمين الذين قاموا بالعمل فى المدرسة، ثم فقرة تكريم أولياء الأمور من قبل أولادهم الخريجين، ثم فقرة تكريم المعلمين المتميزين بالمدرسة من قبل الطلاب الخريجين، ثم فقرة آداء القسم للخريجيين، ثم أغنية "يا دنيا سمعاني".