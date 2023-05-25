بعد تبرأها من غادة والي.. "نقابة التشكيليين" تطالب بتفعيل الضبطية القضائية

نشرت نقابة الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتورة صفيه القباني، بيانًا تطالب فيه بمنح النقابة الضبطية القضائية، وذلك لرغبتها في تنظيم العمل الفنى وفرض أخلاقيات المهنة، كي يتسنى لها التدخل في مثل هذه الأزمات.

وجاء نص بيان نقابة التشكيليين: "نود أن نؤكد على أهمية الحصول على الضبطية القضائية لتنظيم العمل الفني وفرض أخلاقيات المهنة، وإجراء تعديلات في القانون، فلا بد أن يكون كل فنان ممارس فن عضوًا في النقابة وليس للنقابة اى سلطة على اى فنان يقوم بعمل فنى، فالعمل الفنى مسئول عنه صاحبه وليس لدى النقابة ضبطيية قضائية فى مجال الفن التشكيلى".

وتابع البيان: " النقابة طلبت منحها الضبطية القضائية خلال مناقشة مشروع تعديل القانون للفنانين التشكيليين فى مجلس النواب وتم رفضها بناء على اصوات تنادى بحرية الفن وان الضبطية القضائية سوف تقيد حرية الابداع".

وكانت نقابة الفنانين التشكيليين قد تبرأت من المصممة غادة والي بعد أزمة سرقتها للوحات الفنان الروسى جورجى كوارسوف، باعتبارها ليست عضوة بالنقابة.