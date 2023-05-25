وفاة سائح أمريكي في أحد الفنادق العائمة بالأقصر.. والسبب أزمة قلبية

لفظ سائح أمريكي الجنسية أخر أنفاسه، اليوم الخميس، أثناء إقامته على متن أحد الفنادق العائمة بنهر النيل في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا يفيد وفاة سائح مسن يدعى"براون ب" 76 عامًا، أمريكي الجنسية، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل حجرة نومه على متن باخرة سياحية نيلية "أ" أثناء رحلته بمدينتي الأقصر وأسوان السياحية والأثرية.

وبالانتقال والفحص، بمعرفة شرطة السياحة والآثار بمدينة إسنا ومباحث مركز شرطة إسنا، تبين أن سبب الوفاة طبيعية بسبب ارتفاع السكر، كما تبين أن السائح يعاني من أمراض في الكلى، وتم نقل جثته إلى مستشفى طيبة التخصصي وإيداعه مشرحة المستشفى.

حرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة، وإخطار السفارة الأمريكية بالقاهرة لتسليم الجثمان لذويه واستكمال الإجراءات.