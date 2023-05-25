ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

«المصري الديمقراطي»: التعليم قضية شائكة وطريقنا للخروج من الأزمات الراهنة

الحوار الوطني
الحوار الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عمرو مصطفى ممثل عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن قضية التعليم هي قضية شائكة بالفعل، معقبا هي ليست قضية اجتماعية فقط بل سياسية واقتصادية أيضا.

وأضاف مصطفى خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطني أن التعليم هو الطريق الصحيح للخروج من الازمات ويجب أن يكون مفضل عن أي شيء آخر .

وأكد ممثل حزب المصري الديمقراطي أن التعليم الجيد هو حق لكل مواطن المصري، و الدولة ملتزمة بتقديمه مجانا، مؤكدا على أهمية وجود نظام تعليمي واحد في مصر  ويكون نافذا في كافة المؤسسات التعليمية ويظهر المساواة مع الجميع


وأشار إلى أن أزمة الانتماء سببها عدم وجود نظام تعليمي جيد مطالبا بضرورة اصدار قانون موحد للتعليم .

عمرو مصطفى حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بالحوار الوطنى