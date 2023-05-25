«المصري الديمقراطي»: التعليم قضية شائكة وطريقنا للخروج من الأزمات الراهنة

قال عمرو مصطفى ممثل عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن قضية التعليم هي قضية شائكة بالفعل، معقبا هي ليست قضية اجتماعية فقط بل سياسية واقتصادية أيضا.

وأضاف مصطفى خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطني أن التعليم هو الطريق الصحيح للخروج من الازمات ويجب أن يكون مفضل عن أي شيء آخر .

وأكد ممثل حزب المصري الديمقراطي أن التعليم الجيد هو حق لكل مواطن المصري، و الدولة ملتزمة بتقديمه مجانا، مؤكدا على أهمية وجود نظام تعليمي واحد في مصر ويكون نافذا في كافة المؤسسات التعليمية ويظهر المساواة مع الجميع



وأشار إلى أن أزمة الانتماء سببها عدم وجود نظام تعليمي جيد مطالبا بضرورة اصدار قانون موحد للتعليم .