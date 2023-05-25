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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس لص المساكن بالشرابية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالشرابية اليوم ، بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المنازل وعثر بحوزته على اجهزة كهربائية  وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اقر بمزاولته نشاط اجرامي فى سرقة المساكن واقر بارتكابه 3 وقائع سرقات بذات الاسلوب ، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة ، وصحيفة  الحالة الجنائية للمتهم .

كانت تمكنت الاجهزة الامنية من  ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية حال قيامه بعرض موتور غسالة، موتور ثلاجة، بطارية سيارة، شاشتى عرض جهاز ريسيفر"مجهولين المصدر" على أحد أصحاب محال الخردة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية .

بمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات3 وقائع سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق الشرابية سرقة المنازل مزاولته نشاط إجرامى سرقة المساكن قسم شرطة الشرابية