بعد أزمة غادة والي.. مستخدمو "السوشيال ميديا" يحتفون برسوم الفنان إسلام فكرى

نشر الفنان المصري اسلام فكري، رسوم له على جدرات محطات مترو الانفاق، مستوحاة من الأفلام المصرية التى تعد جزء من وجدان الشعب المصري، وذلك تعقيبا على أزمة المصممة غادة والي والفنان الروسي جورجى كوارسوف الاخيرة.

وتضمنت الرسوم الكاريكاتيرية الفنان الكوميدى نجاح الموجى على جدران محطة مترو الهرم، كما رسم كاريكاتير للفنان العملاق محمود عبد العزيز على جدران محطة الكيت كات، وايضا كاريكاتير للزعيم محمد انور السادات على جدران محطة السادات.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعى برسومات الفنان اسلام فكرى بعد نشرها على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وأشادوا باحتفاظه بالهوية المصرية.

وجدير بالذكر أن المصممة غادة والي تواجه أزمة مع الفنان الروسى جورجى كوارسوف عقب اتهامها بسرقة رسومات له لاستخدامها فى اعلانات احد شركات المياه الغازية، وتعهد بمقاضاتها.