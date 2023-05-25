"ثقافة الاستهلاك والتعامل مع الأزمات".. ندوة بملتقى الهناجر الثقافى الاثنين المقبل

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان "ثقافة الاستهلاك.. والتعامل مع الأزمات"، فى تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 29 مايو، في مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث فى الملتقى الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية السابق وعضوة المجلس القومي للمرأة، الأستاذة الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم ومستشار وزيرة التضامن، اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، الأستاذ الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الجغرافيا والبيئة جامعة عين شمس ومستشار وزيرة الثقافة لشئون البيئة.

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "تريو الموسيقية" بقيادة الدكتورة مروة عمرو.