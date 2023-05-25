"الإنعاش القلبي الرئوي" ندوة بمستشفى بئر العبد التخصصي

نظم مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء، ندوة حول الإنعاش القلبي الرئوي، ألقاها الدكتور محمود جيوش، مدرس مساعد عناية مركزة بجامعة الأزهر، وذلك بحضور الدكتور كريم عطية، مدير إدارة الموارد البشرية والتدريب بالمستشفى.

قال الدكتور تامر حمدي، مدير عام المستشفى، إن الندوة تأتي إيماناً من المستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بتفعيل دور المستشفى في رفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى.

وأضاف حمدي، في بيان، اليوم الخميس، أن الندوة بحضور مجموعة من رؤساء أقسام التمريض بالمستشفى ومجموعة من التمريض، مشيرًا إلى أن الإنعاش القلبي الرئوي هي عملية مزدوجة يتم من خلالها إنعاش الرئة والقلب.

وأشار حمدي إلى أنه يتم إنعاش الرئة من خلال إيصال الهواء والأوكسجين إليها عن طريق التنفس الصناعي، ويتم إنعاش القلب عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب بحيث يتم ضخ الدم إلى الأجزاء الحيوية من جسم المصاب.