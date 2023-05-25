استعدادات مكثفة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية بمركز الحسنة بوسط سيناء

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات مدارس الدبلومات الفنية بكافة النوعيات بمركز ومدينة الحسنة بناءا على توجيهات محافظ شمال سيناء.

وأعطى رئيس المركز والمدينة توجيهاته لرؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات المعنية والتنفيذية بالمركز بالاستعداد الجيد والكامل لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية بمركز ومدينة الحسنة يوم السبت المقبل، مشددا رئيس المدينة علي تجهيز مقار اللجان الامتحانية بالقري التي يوجد بها لجان امتحانية والاستراحات وامدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات، بالإضافة إلي الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان وحسن معاملة الطلاب مع تذليل أي عقبات قد تواجههم وتوفير المناخ الملائم لهم.

وتوجه رئيس المركز والمدينة، اليوم الخميس، إلى قرية بغداد بمركز الحسنة لمتابعة أعمال تجهيز مقار اللجان بها بحضور محمد ابو زيد رئيس الوحدة المحلية بقرية بغداد.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أنه جري تطهيروتعقيم جميع مقار لجان الدبلومات الفنية بمجمع المدارس الفنية صناعي وتجاري بالقرية وبالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة وهندسة الكهرباء بالحسنة تم دفع الحفار الخاص بشركة الكهرباء وجاري توصيل التيار الكهربائي لمدرسة الصنايع بقرية بغداد.

كما وجه بالاهتمام بمستوي النظافة بالطرق وبمحيط اللجان الامتحانية وتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليليها بما لا يعكر صفو الامتحانات مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب .