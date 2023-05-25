تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس 25 مايو 2023

تباينت أسعار العملات العربية والاجنبية، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 25 مايو 2023، داخل البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 33.15 جنيه للشراء و33.29 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.16 جنيه للشراء و38.33 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.12 جنيه للشراء و34.27 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.26 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري اليوم نحو 4.37 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع.

و فيما يتعلق باسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك،

استقر متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، ومستوى 8.22 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري مستوى 8.18 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، ومستوى 8.25 جنيه للبيع.

كذلك استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25 مايو 2023، وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 8.37 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 99.49 جنيه للشراء، و100.42 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

و سجل سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.83 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

و سجل الدينار الأردني اليوم، 42.77 جنيه للشراء، و43.55 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش