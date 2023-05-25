الأردن «بتفرح»| شاهد.. «حفل حناء» خطيبة ولي العهد الأردني.. استعدادات مهيبة لليلة الزفاف.. ونجوم عرب يحيون العُرس الملكي أبرزهم «تامر حسني وأحمد سعد»

لكل دولة عادات وتقاليد فيما يتعلق بالزواج أو ليلة الحناء التي تسبق ليلة الزفاف بيوم في بعض الأحيان، وهو ما نجده في الأفراح الأردنية، حيث تتفرد ببعض المراسم الثابتة بين جميع العائلات الأردنية، وهي في الحقيقة جزء رئيسي من منظومة الأردن الشعبية وتقاليدها من شمالها لجنوبها، وتكون محاطة بمجموعة من الترتيبات الثابتة مع اختلاف بعض تفاصيلها، لجميع الأعراس المقامة لأبناء الأردن على العموم، ويعتبر أبناء الأردن هذه التقاليد أساس لا يمكن تغييره مع الوقت.

ومن المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة ستشهد المملكة الأردنية الهاشمية حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني؛ لذلك تقوم المملكة بتحضيرات ضخمة على قدم وساق تُسابق الزمن لتنظيم ليلة العرس، والمقرر إقامته مطلع يونيو المقبل.

وكشف مقربون من القصر الملكي الأردني إن الحفل سيحضره زعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة.

حفل حناء رجوة آل سيف

خلال حفل الحناء رجوة آل سيف

كانت الملكة رانيا العبد الله نشرت صورًا من حفل الحناء الذي أُقيم كأولى الاحتفالات الملكية بزواج ولي عهد المملكة، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة آل سيف، المقرر في الأول من يونيو المقبل.

وحضر الحفل الذي أقيم في الديوان الملكي الهاشمي/ مضارب بني هاشم، العديد من أميرات العائلة المالكة، والأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، وعدد من أفراد عائلة السيف، بالإضافة إلى مدعوات من مختلف محافظات الأردن.

طقوس حفل الحناء في الأردن

وتخلل الحفل رسم بالحناء وزفة العروس وأغاني تراثية وشعبية أردنية وسعودية. ورحبت الملكة رانيا بالحضور قائلة: «أهلًا وسهلًا فيكم، مبسوطة إنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمد لله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إنْ ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة. حسين ابنكم وأنتوا أهله وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر...وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمد لله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله يتمم على خير».

الملكة رانيا تشارك صور الحفل على «إنستجرام»

الملكة رانيا تشارك صور الحفل

وشاركت الملكة رانيا متابعي صفحتها على "إنستجرام" مجموعة من الصور التي تظهر في معظمها خطيبة ولي العهد، رجوة آل سيف، خلال الحفل.

وعلقت الملكة رانيا على الصور بالقول: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا".

وأقامت الملكة رانيا العبد الله، مساء الإثنين، حفلة حنّاء في "مضارب بني هاشم" بالعاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها.

ويظهر الفيديو كيف تساهم نساء أردنيات بتحضير التجهيزات التقليدية للحفل يدويًا، بما يتناسب مع العادات والتقاليد الأردنية المتَّبعة.

ليلة الحناء الأردنية لدى الشعب الأردني

ليلة الحناء يتم إقامتها قبل يوم الزواج، حيث يقيم أهل العريس حفلًا كبيرًا للرجال يكون في بيت العريس أو مكان مناسب لتجمع الأعداد الكبيرة من الضيوف، بالإضافة إلى حفل الوداع للعروس من خلال تجمع للنساء وأهل العروس، وإقامة بعض المراسم في بيتها، مثل وضع الحناء على الأيدي، وبعض التجهيزات للزواج، ويكون ضمن المدعوين للسهرة الأصدقاء، والأهل، والجيران، وجميع الأقارب، ويقوم الرجال بأداء الرقصات الشعبية مثل الدبكة مع الفرق الموسيقية، وغيرها من مظاهر الاحتفال والفرح.

تجهيزات ضخمة لحفل زفاف نجل ملك الأردن

ولى عهد الأردن وخطيبته الآنسة



وتشهد المملكة الأردنية الهاشمية استعدادات ضخمة لإقامة حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، حيث قام الديوان الملكي بتحديد موعد حفل عقد القران وحفل الزفاف الذي سيكون في قصر زهران بتاريخ الأول من شهر يونيو لعام 2023، وأقامت الملكة رانيا حفل عشاء وحناء ضخمًا للآنسة رجوة آل سيف، ليلة يوم الإثنين الماضي، ضم العديد من النساء من بينهن والدة الملك عبد الله؛ الأميرة منى، وابنتا الملكة رانيا والملك عبد الله؛ الأميرة سلمى والأميرة إيمان، هذا بالإضافة للعديد من أميرات الأردن، وعائلة الآنسة رجوة آل سيف، والذي سيقام وفق تحضيرات ضخمة وبأدق التفاصيل التي تم الإعلان عنها من قبل الديوان الملكي.

«زهران» أقدم قصور المملكة

قصر «زهران» الذي سيقام فيه حفل الزفاف

وسيتم عقد قران حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف في قصر زهران وهو من أقدم قصور المملكة التي تم تأسيسها في عمان، وهو القصر الذي أقيم فيه زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وأقيم فيه عدد من حفلات الزفاف للأميرات العائلة المالكة فيه. أعلن الديوان الملكي أيضًا بأنه سيتم التوجه بعد عقد القران لقصر الحسينية لاستقبال المدعوين على العشاء.

نجوم يحيون حفل زفاف الأمير الحسين

نجوم الفن

يُحيي العديد من نجوم الفن حفلة جماعية مجانية تضم أردنيين وعربا على رأسهم تامر «حسني وراغب علامة» بمناسبة عقد قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وبحسب صفحة "زوروا الأردن"، فإن الحفل الذي سيجمع بالإضافة إلى «حسني وعلامة»، كلًا من أحمد سعد، وديانا كرزون وزين عوض، وسيقام في استاد عمّان الدولي، بالعاصمة عمّان، يوم الإثنين 29 مايو 2023.

وأوضحت الصفحة، أن الحفل سيبدأ في الساعة 8 مساء، وستغلق الأبواب مع بدئه، وطالبت المسجلين بالحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

وأشارت إلى أن الدخول سيكون مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل. كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء.

حفل زفاف الأميرة إيمان

حفل زفاف الأميرة إيمان

وكانت العاصمة الأردنية عمان شهدت، خلال الفترة الماضية، عقد قران وحفل زفاف الأميرة "إيمان"، ابنة "الملك عبدالله الثاني" والملكة "رانيا"، على اليوناني "جميل ألكساندر ترميوتس"، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف من داخل وخارج المملكة.

وقد أثار حفل الزفاف موجة من الجدل الواسع بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وعدد من الدول العربية، بين مبتهج بحفل الزفاف الخيالي الأول في 2023، وبين منتقدين للزواج قبل تفاصيله.

وجرت مراسم الزفاف في قصر "بيت الأردن" بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت وآخرين.

وارتدت الأميرة إيمان فستان زفاف أبيض طويلا ومزركشا، بينما كانت تحمل باقة ورد بيضاء، فيما ارتدى زوجها بدلة رسمية سوداء.

أما زوجها، فهو جميل ألكساندر ترميوتس، وُلد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس عام 1994، وهو من أصول يونانية.