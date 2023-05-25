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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا

السعودية
السعودية
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم أمس الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك نوفمبر الماضي، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.

وزارة الخارجية السعودية كندا استئناف العلاقات الدبلوماسية