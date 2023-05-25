أحمد فتحي: قدمنا دورات تدريبة للطلاب على مدار العام لرفع مستوى كفاءتهم

قال النائب أحمد فتحي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن المؤسسة قدمت العديد من البرامج التدريبية لطلاب الأنشطة الطلابية من جميع الجامعات والمشاركين في برنامج مسابقة الأنشطة الطلابية Leaders League، الذي يهتم بتأهيل الطلاب عن طريق دورات تدريبية على مدار العام لرفع مستواهم ومهاراتهم الشخصية وكفاءة تأديتهم لمشاريعهم.

وأوضح «فتحي»، أن التدريبات تضمنت المهارات المطلوبة التي يمكنها إفادة الطلاب في سنوات دراستهم وحتى بعد التخرج، بالإضافة إلى مساعدتهم طوال رحلة برنامج Leaders League لتشجيعهم على التفكير والابتكار وتطوير أفكارهم وتقبل وسماع النقد والرأي الآخر.

وأضاف المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة أن هذه التدريبات شملت: مهارة النقاش والحوار، ومهارات التسويق، وإدارة الأحداث والفعاليات وكانت هذه موضوعات ناقشها الدكتور أحمد حسام، مدير برنامج الأنشطة الطلابية Leaders league، بالإضافة إلى موضوع إتقان عمليات البيع الذي ناقشه ا. محمود الشريف، مدير مبيعات إحدى شركات التأمين.

والجدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على برنامج مسابقة الأنشطة الطلابية Leaders League وهو أول وأكبر برنامج يجمع الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية للمنافسة في ٦ مجالات وهم: الطبي، البيئي، نماذج المحاكاة، الصناعي، التكنولوجي، ومجال التنمية البشرية.