«محطة مصر» تعود من جديد على مسرح القاهرة للعرائس

تعود عرائس العرض المسرحي "محطة مصر"، للكاتب والشاعر المسرحي محمد زناتي، من جديد على جمهور مسرح القاهرة للعرائس، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أن يقدم العمل أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع.

تدور أحداث العرض الذي تقدمه فرقة مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح، حول فتاة تتواجد مع والدها في محطة مصر وعند مغادرة الأب لقطع تذكرة القطار ترى الفتاة بعض العناصر الإرهابية يخططون لتفجير أحد القطارات في المحطة، فتحاول الطفلة منعهم من ذلك ولكنها تقع في أيدي الإرهابيين أسيرة ويقوم الأب والركاب المتواجدون بالمحطة بإبلاغ الشرطة والتي تتمكن من العثور على الطفلة والقبض على الإرهابيين وإفساد خطتهم.

يشارك في بطولة العمل كل من: مجدي فكري، وفاطمة محمد، وفرح حاتم، وشادي سرور، ونادين عطار، ومحمد عزت، وماهر محمود، وشكري عبد الله، وعادل عثمان، وديمه زناتي، وأحمد النمس، وبالاشتراك مع نجوم مسرح القاهرة للعرائس، من ألحان حاتم عزت، وديكور د. سمير شاهين، تصميم وتنفيذ عرائس د. ريم هيبه، نحت عرائس محمود الطوبجي، تنفيذ ميكانيزم يوسف مغاوري، وخالد عيسى، مخرج منفذ رفعت ريان، تأليف محمد زناتي، وإخراج رضا حسنين.

والجدير بالذكر أن هذا العرض قد شاهده الملايين من المشاهدين سواء في مصر أو في خارجها، حيث أنه عرض في معظم محافظات جمهورية مصر العربية سواء في المسارح وقصور الثقافة ومراكز الشباب في القرى والمدن وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا منقطع النظير، كما اختير ليمثل مصر في مهرجان قرطاج وفي كل مرة يعرض فيها يجذب الجماهير من كل حدب وصوب.