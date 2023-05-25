ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في المنوفية

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن استغاثة إحدى السيدات من قيام جيرانها بإلقائهما لزجاجات وحجارة على محل ملكها كائن بمنطقة قويسنا بالمنوفية وإحداث تلفيات بالمحل.



بالفحص تبين أنه بتاريخ (23) الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (أحد الأشخاص ، وزوجته - مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالسب وإلقاء زجاجات فارغة على محل ملكها كائن بدائرة المركز وإحداث تلفيات به وقيام المشكو فى حقها الثانية بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحاجات بالصدر وحدوث مشادة كلامية بينهم لرفضها البيع لهما بالأجل.

وتم ضبط مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.