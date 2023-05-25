ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة في المنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن استغاثة إحدى السيدات من قيام جيرانها بإلقائهما لزجاجات وحجارة  على محل ملكها كائن بمنطقة قويسنا بالمنوفية وإحداث تلفيات بالمحل.


بالفحص تبين أنه بتاريخ (23) الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (أحد الأشخاص ، وزوجته - مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالسب وإلقاء زجاجات فارغة على محل ملكها كائن بدائرة المركز وإحداث تلفيات به وقيام المشكو فى حقها الثانية بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحاجات بالصدر وحدوث مشادة كلامية بينهم لرفضها البيع لهما بالأجل.

وتم ضبط مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تداول منشور قويسنا شرطة قويسنا الاعتداء على سيدة بالمنوفية المنوفية ضبط المتهمين