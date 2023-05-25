حملة أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في أسيوط

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا التضرر من الترويج للمواد المُخدرة بمركز ديروط بأسيوط.



في نفس السياق قام قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط بتوجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة المشار إليها أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (36) قضية بإجمالى (36) متهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 18،990 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،630 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 8،250 كيلو جرام – عدد 665 قرص مخدر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.