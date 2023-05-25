ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في أسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا التضرر من الترويج للمواد المُخدرة بمركز ديروط بأسيوط.


في نفس السياق قام قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط بتوجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة المشار إليها أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط  (36) قضية بإجمالى (36)  متهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 18،990 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،630 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 8،250 كيلو جرام – عدد 665 قرص مخدر).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مخدر الشابو أوكار تجار المخدرات