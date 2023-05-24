وزير الخارجية الإستوني: التعاون مع لاتفيا وليتوانيا ضروري لأمن المنطقة

أكد وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا، اليوم الأربعاء، أن أهمية التعاون المستمر مع لاتفيا وليتوانيا والدول الصديقة لأمن جميع دول المنطقة .. مشيرا إلى أن هذا التعاون يتجلى بشكل أفضل في الدعم القوي لأوكرانيا.

ونقلت شبكة "إيه أر أر" الإستونية عن تساكنا قوله "إننا بحاجة لمنح أوكرانيا مسارًا واضحًا للانضمام إلى الحلف، نتفق على أننا سنواصل بثبات دعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا طالما كان ذلك ضروريًا".

وأكد الوزير الإستوني ضرورة عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية باستخدام الحصانة كوسيلة لتجنب المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا.. مشيرًا إلى ضرورة إنشاء محكمة خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكيد على أن أوكرانيا لديها السلطة الوحيدة لاتخاذ قرار بشأن مفاوضات السلام.

وتأتي تصريحاته أثناء زيارة عمل قام بها اليوم الأربعاء إلى لاتفيا المجاورة؛ حيث التقى مع نظيره إدغارز رينكوفيس وبحثا الأمن الإقليمي والأوروبي الأطلسي قبل قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس.