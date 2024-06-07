"الخارجية الروسية": سندافع عن أنفسنا بكل السبل المتاحة وسط التهديدات الغربية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا ستدافع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة.. موضحة أن الغرب يتعمد زيادة المخاطر في الصراع الأوكراني، خوفًا من الفشل الكامل لخططه الرامية إلى انهيار روسيا.

وقالت زاخاروفا - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - "إن الغرب يحاول عمدا تصعيد التوتر لزيادة المخاطر في الصراع.. في الولايات المتحدة وأوروبا، يشعرون بالذعر من أن خطتهم ستنهار تماما، لقد فشلوا في القيام بما أرادوا القيام به، وهو انهيار الوضع في روسيا في الأشهر الأولى من عام 2022 اقتصاديًا واجتماعيًا".. مضيفة "لقد فشلوا حتى بعد إمداد نظام كييف بجميع أنواع الأسلحة، في تغيير الوضع في ساحة المعركة.. إنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع هذا الوضع، وبخلاف ذلك يعلمون كيفية تصعيد الوضع".

وعلى هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2024.. أشارت زاخاروفا إلى أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي أكد على تفويض بلاده المطلق لكييف بتدمير الطائرات العسكرية في سماء روسيا بوسائل الدفاع الجوي

