ريال مدريد يفلت من كمين رايو فاليكانو ويعود لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا

أنقذ البرازيلي رودريجو جوس، فريقه ريال مدريد من التعادل مع ضيفه رايو فاليكانو، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

وأفلت ريال مدريد من كمين رايو فاليكانو، الذي كاد يعرقل الملكي في استعادة وصافة الليجا من جاره أتلتيكو مدريد، وذلك بالفوز بنتيجة 2-1.

وسجل هدف الريال الأول، الفرنسي كريم بنزيما من مراوغة رائعة لحارس المنافس، وذلك في الدقيقة 31.

وأدرك الضيوف، التعادل في الدقيقة 84 عن طريق راؤول دي توماس، وكاد اللقاء أن ينتهي بهذه النتيجة، حتى جاء رودريجو في الدقيقة 89 ليحرز هدف الفوز للميرينجي.

وحرص لاعبو ريال مدريد في هذه المباراة، على دعم البرازيلي فينيسيوس جونيور زميلهم بالفريق، بارتداء قميصه أثناء نزولهم أرضية الملعب، ليرتدي اللاعبون القميص رقم 20 وعليه اسم النجم البرازيلي ويحمل رسالة: «فينيسيوس نحن معك».

كما رفعت جماهير الريال، لافتة كبيرة في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، دعمًا للاعب فينيسيوس جونيور، تحمل عبارة: «فينيسيوس نحن جميعًا معك. هذا يكفي بالفعل»، فضلًا عن الهتاف والتصفيق له في الدقيقة 20 من زمن اللقاء.

ويأتي ذلك، بعدما تعرض فينيسيوس للعنصرية أثناء مباراة الملكي الأخيرة أمام فالنسيا، يوم الأحد الماضي، حيث اعتدت جماهير الخفافيش على اللاعب البرازيلي لفظيًا، موجهين له عبارات عنصرية، أدت إلى حصوله على بطاقة حمراء مع نهاية اللقاء.

وبتلك النتيجة، اقتنص ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني من أتلتيكو مدريد بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 74، بفارق نقطتين عن جاره، فيما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.