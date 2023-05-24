الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين فيوتشر وسيراميكا

سيطر التعادل السلبي علي الشوط الأول بين فريقي سيراميكا كيلوباترا وفيوتشر، في اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – جوزيف جوناثان.

خط الوسط: مهند لاشين – غنام محمد – محمد رضا – ناصر ماهر – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.



ويمتلك سيراميكا 31 نقطة في المركز الثاني عشر فيما يملك فيوتشر 51 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.