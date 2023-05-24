انتهاء رحلة ميار شريف في بطولة الرباط للتنس

ودعت ميار شريف، نجمة التنس المصرية، والمصنفة رقم 43 عالميًا، منافسات بطولة الرباط للتنس، التي تقام في المغرب، خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو الجاري.

وانتهت رحلة ميار شريف في بطولة الرباط للتنس، بعدما خسرت في الدور الثاني من المسابقة، من الأرجنتينية جوليا رييرا بمجموعتين نظيفتين.

وخسرت شريف، مواجهتها أمام رييرا بنتيجة 7-5 و7-5 في مباراة امتدت لساعتين ونصف، اليوم الثلاثاء، ببطولة الجائزة الكبرى فئة 250 نقطة المقامة في الرباط، والتي تقام على الملاعب الترابية، استعدادا للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس.

وكانت ميار شريف، صعدت لثمن النهائي عقب فوزها على الأوكرانية كاترينا باينديل، المصنفة رقم 81 عالميًا بنتيجة مجموعتين دون رد.

وتستعد ميار شريف للمشاركة في أهم بطولات التنس في العالم، وهي رولان جاروس التي ستشارك فيها نجمة منتخب مصر للتنس الأرضي، اعتبارًا من 28 مايو الجاري.