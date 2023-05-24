النيابة تستعلم عن إصابة 3 أفراد في حادث انقلاب سيارة بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بالاستعلام عن الحالة الصحية ل 3 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلي وصلة دهشور بمدخل مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقوا إخطار يشير إلي وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي وصلة دهشور بمدخل مدينة الشيخ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.