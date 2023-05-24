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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل سلبي بين بيراميدز وحرس الحدود في الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز
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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضد نظيره حرس الحدود، المقامة بينهما على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحاول بيراميدز تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الضيوف، ولكن دفاع الحدود كان متميزا في الشوط الأول، وحاولوا خطف هدف في مرمى أصحاب الأرض، ولكن الشوط انتهى بالتعادل السلبي.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع:  - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - محمود صابر - إبراهيم عادل   

خط الهجوم: فخري لاكاي   

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف

بيراميدز حرس الحدود الدوري المصري الدوري يونيو