التحويلات الخارجية إلى مقدونيا الشمالية تصل إلى مستوى تاريخي

قالت أنيتا أنجيلوفسكا بيزوسكا محافظ البنك الوطني في مقدونيا الشمالية إن التحويلات المرسلة من الخارج إلى البلاد، والتي تأثرت بشكل كبير خلال وباء كوفيد-19، شهدت ارتفاعا بمعدلات عالية تراوحت بين 30 و40 في المئة مؤخرًا، ووصلت إلى ذروتها في إنجاز تاريخي بلغ 2.4 مليار يورو في عام 2022.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن محافظ البنك قولها إنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي على المدى المتوسط، ومع ذلك، من المتوقع أن تكون معدلات النمو معتدلة، مع زيادة سنوية متوقعة من 3 إلى 4 في المئة.

وأضافت أنيتا أنه من المرجح أن يكون لانخفاض الضغوط على أسعار الطاقة تأثير إيجابي على العجز التجاري، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري بمقدار 2.4 نقطة مئوية على أساس سنوي في عام 2023، ليصل إلى 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت محافظ البنك الوطني المقدوني بأن يحدث هذا الاتجاه على المدى المتوسط في ظل استمرار الاستقرار التدريجي لأسعار المنتجات الأولية وزيادة انتعاش الطلب على الصادرات الأجنبية.