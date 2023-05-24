شاهد.. كيف دعم لاعبو ريال مدريد فينيسيوس أمام رايو فاليكانو؟

حرص لاعبو ريال مدريد، على دعم البرازيلي فينيسيوس جونيور زميلهم بالفريق، خلال مباراة الملكي أمام رايو فاليكانو، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.

وتعرض فينيسيوس جونيور، لعنصرية كبيرة أثناء مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام فالنسيا، يوم الأحد الماضي، حيث اعتدت جماهير الخفافيش على اللاعب البرازيلي لفظيًا، موجهين له عبارات عنصرية، أدت إلى حصوله على بطاقة حمراء مع نهاية اللقاء.

وانطلقت مباراة الريال ضد رايو فاليكانو، في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وقرر لاعبو الميرينجي تقديم رسالة دعم لصاحب الـ22 عامًا، وذلك بارتداء قميصه أثناء نزولهم أرضية الملعب، بالرغم أنه يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة وإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها في ملعب ميستايا.

ونشر حساب نادي ريال مدريد، مقطع فيديو من داخل غرفة ملابس الفريق، وقميص فينيسيوس يزين أطقم اللاعبين قبل ارتداؤه قبيل بداية المباراة أمام رايو فاليكانو، كإحدى رسائل الدعم للبرازيلي الذي تعاطف معه أندية الليجا والمدربين ونجوم العالم ضد العنصرية التي تعرض لها مؤخرًا، وارتدى اللاعبون القميص رقم 20 وعليه اسم الشاب البرازيلي ويحمل رسالة: «فينيسيوس نحن معك».

كما رفعت جماهير الريال، لافتة كبيرة في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، دعمًا للجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، تحمل عبارة: «فينيسيوس نحن جميعًا معك. هذا يكفي بالفعل».

شارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري 2022-2023، في 54 مباراة ونجح في تسجيل 23 هدفًا وصنع 21 آخرين في جميع المسابقات التي شارك بها مع اللوس بلانكوس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن جاره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر وفي رصيده 46 نقطة.