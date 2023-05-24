أمين عام "التعاون الخليجي" يؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة المتحدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية التي تجمع مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وفقا لنتائج أعمال الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التي عُقدت خلال الفترة 12 - 16 مارس الماضي.

جاء ذلك خلال لقائه بنائبة البرلمان ووزيرة الأعمال والتجارة ووزيرة شؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة كيمي بادينوش، في مقر الأمانة العامة بالرياض، حيث أشار البديوي إلى أنه تمت مناقشة عدة موضوعات مشتركة، والاطلاع على آخر مستجدات سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المجلس والمملكة المتحدة، إلى جانب بحث التحضيرات المشتركة لعقد الجولة الرابعة من المفاوضات التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن في يوليو المقبل، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).