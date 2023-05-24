تريزيجيه يطيح بـ«بيرلو» من تدريب فاتح قرا جمرك

أعلن نادي فاتح قرا جمرك التركي، اليوم الأربعاء، رحيل المدرب الإيطالي أندريا بيرلو عن تدريب الفريق، عقب الخسارة من طرابزون سبور برباعية مقابل هدف، في ليلة تألق فيها النجم المصري محمود حسن تريزيجيه.

وقاد تريزيجيه، فريقه طرابزون سبور للفوز على فاتح قرا جمرك بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة 35 من بطولة الدوري التركي، سجل منهم جناح المنتخب الوطني هدفين، ليصل إلى 50 هدفًا في الدوريات الأوروبية و10 أهداف مع طرابزون خلال الموسم الجاري 2022-2023 بالمسابقة المحلية.

جاء إعلان نادي فاتح قرا جمرك برحيل بيرلو عن منصبه، بعد تعرضه للخسارة مع الفريق في ثلاثة مباريات من آخر أربعة خلال بطولة الدوري التركي، ليترك الفريق في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 44 نقطة بعيدًا عن منطقة الهبوط بـ10 نقاط.

تريزيجيه

وقال النادي التركي في بيان: «نظرًا لأنه لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على أندريا بيرلو وطاقمه في العام المقبل، فقد منحناه الحرية للتخطيط لمستقبله، وبهذه الطريقة سيستفيد فريقنا من هذه الفترة بشكل أكثر فاعلية».

وأضاف بيان فاتح قرا جمرك: «نحن سعداء للغاية لقضاء بيرلو موسمًا معنا، ونود أن نعرب عن شكرنا له ونتمنى له ولفريقه المعاون المزيد من التوفيق في المستقبل».

وتعاقد أندريا بيرلو مع نادي فاتح قرا جمرك في الصيف الماضي، وخاض مع الفريق 34 مباراة حقق الانتصار في 11 لقاء وتعادل في مثلهم، بينما تلقى الهزيمة في 12 لقاء.