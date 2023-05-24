بعد طرح اسمه لخلافة أسوريو.. أزمات حسام حسن التدريبية «عرض مستمر»

شهدت الساعات القليلة الماضية، دخول العميد حسام حسن، المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي، دائرة اهتمامات مجلس إدارة الزمالك، لتولي قيادة الفريق بدلا من ما الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو.

ولا يخفى على أزمات حسام حسن، كلاعب وكمدرب، فالبعض يعتبرها غيرة على عمله والأخرى يرى انها عصبية زائدة بعيدة تمام عن الروح الرياضية، تسببت في كثير من الأحيان في وضع حدًا للأندية التي لعب لها والتي أشرف على تدريبها فيما بعد.

أزمة حسام حسن وحازم إمام 2010

وكانت أولى أزمات حسام حسن التدريبية، في عام 2010، عندما كان مديرا فنيا للزمالك وجاءت مع حازم إمام، نجم الفريق الصاعد آنذاك، بعدما هاجم الجهاز الفني، لابتعاده عن المشاركة في عدد من المباريات.

وتفاقمت الأزمة إلى أن قرر حازم إمام الرحيل إلى السعودية لخوض تجربة جديدة، إلا أنه عاد دون توقيع العقود ليكمل مسيرته مع الفريق الأبيض.

أزمة «الجري وراء المصور» 2016

بعد انتهاء مباراة المصري وغزل المحلة، بالتعادل الإيجابي في عام 2016، مما يعني عدم تأهل الفريق البورسعيدي للكونفدرالية في العام التالي، ليشتبك بعدها التوأم مع رجال الأمن والحكام، ويلتقط أحد المصورين الواقعة بكاميرته الخاصة.

قام حسام حسن، بالركض خلف المصور ليحصل على الكاميرا، وسقط المصور أرضًا ليلكمه المدير الفني للمصري، ويكسر كاميرته، وسط محاولات فاشلة لتهدئته.

أزمة حسام حسن والعزب

في العام التالي دخل حسام حسن، في أزمة مع لاعب الفريق أسامة العزب، بعد خروج الأخير من حسابات المدير الفني للفريق البورسعيدي، ليطلب الرحيل، واشتعلت الأمور بعد دخول شقيق اللاعب في المشادة الكلامية مع حسام حسن.

حسام حسن وباسم مرسي 2019

دخل حسام حسن في أزمة جديدة عندما كان مدربا لسموحة مع مهاجمه، باسم مرسي، خلال موسم 2019، حيث وقعت مشادة عنيفة بينهما خلال مران الفريق السكندري، عندما طالب المدرب اللاعبين بالفوز على الزمالك، قائلًا إنه يتصدر جدول الدوري بالصدفة.



ودخل باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، في مشادة كلمية مع العميد قبل أن تقرر إدارة سموحة إيقاف اللاعب.

حسام حسن والمصري ونهاية مؤسفة في الولاية الخامسة

جاءت آخر محطات حسام حسن التدريبية، مع المصري البورسعيدي، في ولاية خامسة، قبل أن تتم إقالته قبل أسابيع قليلة، بعد دخوله في مشادات وأزامات مع لاعبي الفريق وأعضاء مجلس الإدارة.

ووصلت الأزمة أشدها بعدما قام حسام حسن بسب مجلس الإدارة، رئيسًا وأعضاء، بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطى مباراة أسوان وعقب انتهائها، وفق ما ورد في بيان الناي المصري.

وكشف عدد من لاعبي المصري رغبتهم في إنهاء التعاقد مع النادى بسبب المعاملة السيئة والإهانة من حسام حسن، وتقدم أكثر من لاعب بمذكرات إلى مجلس الإدارة وكان في مقدمة اللاعبين الذين تقدموا بالشكوى عبدالرحيم دغموم، وإلياس الجلاصى، وحسين السيد، ومروان حمدى، وزياد كمال، وحسام جريشة.