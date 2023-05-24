"راح ضحيته فنان أسواني".. ننشر الصور الأولى لحادث "صحراوي إسنا" بالأقصر

حصلت "البوابة نيوز" على الصور الأولى لحادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ميكروباص، علي الطريق الصحراوي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والذي وقع اليوم الأربعاء، وراح ضحيته عازف شهير بأسوان وأصيب 4 آخرين.

وسادت حالة من الحزن بعد سماع خبر وفاة الفنان "حمو بهريف" وتحولت منصات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إلى دفتر عزاء لنعي الشاب الفنان "محمد ربيع جمعه عبدالراضي" وشهرته "حمو بهريف" 27 سنة" ، حيث كان يعمل عازف ومهندس صوت بحفلات الزفاف وله شهرة واسعة بمحافظة أسوان، ولقي مصرعه إثر اصطدام السيارة التي كان يستقلها بسيارة تريلا أثناء عودته من عمله في طريق "الأقصر – أسوان".

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الأقصر، إخطاراً من مجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا تحمل الرقم "ن ا ط 8651" وسيارة ميكروباص تحمل الرقم "ص و ا 8478" ، وذلك على الطريق الصحراوي (أسوان – القاهرة ) بمدينة إسنا وتحديداً بين البنزينة الوطنية ومدخل القرايا بقرية المساوية، قبل كمين السباعية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع "محمد ربيع" 29 سنة، ومقيم أسوان، وإصابة كلا من "علي أشرف النجار" 18 سنة، مقيم كوم امبو، و"يوسف محمود محمد" 17 سنة مقيم كوم امبو و"محمود عبد الراضي" 22 سنة مقيم أسوان، وجميعهم من مستقلي السيارة الميكروباص، كما أصيب سائق السيارة النقل "التريلا" ويدعى "محمد الششتاوي الدريقي" 68 سنة، ومقيم مدينة المحلة الكبرى.

وتم إيداع المتوفى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم من الإصابات التي ألمت بهم والتي كانت عبارة عن كدمات وسحجات وجروح، وكسور واشتباه ارتجاج، ونزيف في المخ.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما توجهت إدارة مرور إسنا لرفع مخلفات وآثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

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