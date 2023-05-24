حراسة مرمى الأهلي في "خطر" قبل نهائي أفريقيا .. الإصابة تضرب الشناوي ولطفي .. وتجهيز "شوبير" نفسياً

تعيش جماهير النادي الأهلي حالة قلق شديدة خلال الفترة الحالية قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بداية الشهر المقبل، والذي تمني جماهير القلعة الحمراء التتويج باللقب القاري للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

يأتي قلق جمهور المارد الأحمر في ظل الأزمة التي فرضت نفسها مؤخرا على مركز حراسة المرمى بالفريق بعد إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي وقائد الفريق بالاضافة للبديل على لطفي الذي تعرض للإصابة في مباراة إنبي أمس.

واصبح موقف الثنائي الشناوي ولطفي غامضا من اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد رغم أن المواجهة متبقي عليها 10 أيام.

إصابة محمد الشناوي

وتعرض محمد الشناوي للإصابة في عضلة السمانة قبل مباراة الترجي التونسي في إياب نصف النهائي وأثبتت الفحوصات الطبية أن الحارس الدولي يحتاج غلى فترة تتراوح بين اسبوعين غلى 3 اسابيع حتي يكون جاهز للمشاركة مع الفريق.

وكشف مصدر في النادي الاهلي أن محمد الشناوي يخضع لفحوضات مستمرة لمعرفة مدى تحسن حالته من الإصابة التي يعاني منها، وتعديل البرنامج التأهيلي الخاص به.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني يخشى غياب الحارس الدولي عن مواجهة الوداد المغربي، بسبب الإصابة في السمانة، في ظل إصابة علي لطفي بشد في العضلة الخلفية.

تفاصيل إصابة علي لطفي ومدة غيابه

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حجم إصابة علي لطفي حارس مرمى الفريق عقب خروجه مُصاباً أمام إنبي أمس الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز.

وأكد أبو عبلة أن علي لطفي شعر بآلام في العضلة الخلفية وأن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر فضل استبداله حيث سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق الأربعاء لتحديد موقفه.

وقال مصدر مقرب من الحارس أن علي لطفي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية وقد يغيب لمدة اسبوع إلى 10 أيام ليتأكد غيابه عن مباراة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل وربما يغيب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي .

تجهيز مصطفى شوبير نفيسًا

كلف الجهاز الفني للاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري الطب النفسي في الجهاز الفني للأهلي بتجهيز مصطفى شوبير الحارس الثالث في صفوف الفريق تحسبا لحراسة مرمى الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا في حالة عدم جاهزية محمد الشناوي وعلي لطفي من الاصابة.

وشارك مصطفى شوبير في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وإنبي أمس الثلاثاء في الدوري بعد اصابة علي لطفي في العضلة الخلفية.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل، على استاد القاهرة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته.