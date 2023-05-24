«نقل النواب»: الموانئ البرية المصرية حققت طفرة كبيرة بفضل توجيهات الرئيس

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بدور الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التى خاضت اختبارا كبيرا خلال الفترة الماضية، ولكن بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تخطت الاختبار خاصة في أزمة السودان وحققت طفرة كبيرة .

وأضاف النائب علاء عابد، أن دخول ما يقرب ١٤٦ الف ضيف سوداني لمصر عن طريق ميناء ،قسطل وأرقين ، في ظل ظروف حرب صعبة في السودان وجاءو لمصر كمواطنين درجة أولي دخلوا بتسهيلات كبيرة ولم يشعروا انهم لاجئون.

وأضاف عابد، أن مصر دولة محورية ويحتذي بها في إدارة الأزمات ولدينا نحو ٨ ملايين ضيف كريم ويعاملون معاملة المصريين.

واوضح النائب علاء عابد، اننا لا ننظر الي ضيوفنا علي انهم لاجئين، مؤكدا أن مصر استطاعت السيطرة علي الهجرة الغير الشرعية وكانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة بضرورة الحفاظ علي أرواح أبنائنا، مؤكدا مصر دائما هي الحصن لأي الأمن دائما بفضل ما تتمتع به من امان واستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة وبحضور ممثلي وزارة النقل ورئيس هيئة الموانيء البرية والجافه اللواء عمرو اسماعيل، وبحضور ممثلي وزارةالماليه ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.