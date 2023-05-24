مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم علي "صحراوي إسنا" بالأقصر

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وسيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الأقصر، إخطاراً من مجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة تريلا تحمل الرقم "ن ا ط 8651" وسيارة ميكروباص تحمل الرقم "ص و ا 8478" ، وذلك على الطريق الصحراوي (أسوان – القاهرة ) بمدينة إسنا وتحديداً بين البنزينة الوطنية ومدخل القرايا بقرية المساوية، قبل كمين السباعية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع "محمد ربيع" 29 سنة، ومقيم أسوان، وإصابة كلا من "علي أشرف النجار" 18 سنة، مقيم كوم امبو، و"يوسف محمود محمد" 17 سنة مقيم كوم امبو و"محمود عبد الراضي" 22 سنة مقيم أسوان، وجميعهم من مستقلي السيارة الميكروباص، كما أصيب سائق السيارة النقل "التريلا" ويدعى "محمد الششتاوي الدريقي" 68 سنة، ومقيم مدينة المحلة الكبرى.

وتم إيداع المتوفى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم من الإصابات التي ألمت بهم والتي كانت عبارة عن كدمات وسحجات وجروح، وكسور واشتباه ارتجاج، ونزيف في المخ.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما توجهت إدارة مرور إسنا لرفع مخلفات الحادث لتسيير حركة الطريق.