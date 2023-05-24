الخشت: طرح أفكار الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية وفق رؤية مصر 2030

ينظم المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي السنوي للمعهد بعنوان "ملتقى الأفكار" تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة چالة العزب عميدة المعهد، وذلك اليوم الأربعاء ٢٤ مايو، بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والباحثين وخريجي المعهد والمتخصصين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المؤتمر سيناقش كافة العمليات التعليمية والبحثية والخدمية بالمعهد، وسيفتح الحوار بين الأطراف المختلفة، وسيتبنى توطين البحث العلمي لخدمة متطلبات الأطراف المجتمعية المختلفة بدءًا من المواطن المصري وحتى استخدامات الليزر المختلفة في الطب البشري وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الصيدلية والزراعة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذ الخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا للابتكار 2030.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يهدف إلى طرح أفكار الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية، والتعرف على المشكلات الحقيقية التي تواجه الأطراف المجتمعية والخدمية والوقوف على الحلول العلمية التي تطوع البحث العلمي لخدمة مطالب المجتمع واحتياجاته المتطورة والمستحدثة.

من جانبها، قالت الدكتورة جالة العزب عميدة المعهد، إنه نظرًا للطبيعة البينية بالأقسام العلمية المختلفة بالمعهد، فإن أهداف الخطة الاستراتيجية البحثية بالمعهد تتقاطع مع العديد من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن المؤتمر سيقوم بعرض أنشطة المعهد المختلفة وتقييم الخطة الاستراتيجية البحثية للمعهد والنظر في تطوير البرامج التعليمية والخدمات المقدمة من المعهد.