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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحكومة تنفي مرور فرق طبية على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توجيه وزارة الصحة فرق طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات والمعامل الخاصة بأسعار مخفضة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين، مُشددةً على أن الوزارة لم تكلف أياً من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات بين المواطنين والعيادات والمعامل الخاصة، وتحصيل مبالغ مالية، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي فرق تمر على المنازل، لتحصيل مبالغ مالية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏العرية خهور رتاسة الإعلامي المركزالإعلامي شائعات << توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرورعلى المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراءتعاقدات مع العيادات والمعامل الخاصة بأسعار .مخفضة حقائق << وزارة الصحة :والسكان غير صحيح ونشدد على أن الوزارة لم تكلف أياً من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات بين المواطنين والعيادات والمعامل الخاصة وتحصيل مبالغ مالية وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، ونناشد المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى فرق تمرعلی المنازل لتحصيل مبالغ مالية حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبى الوقائع الصحة ( وذادةالصحة لصحة والسكان‏'‏‏
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