إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أعلى وصلة دهشور بالشيخ زايد

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي أعلي وصلة دهشور بمدخل مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي وصلة دهشور بمدخل مدينة الشيخ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.