أستاذ مناخ: درجات الحرارة ستزيد بمقدار 3.5 درجة بحلول 2100

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ البيئة والتغيرات المناخية، إن زيادة درجات الحرارة على الأرض تسبب الكثير من المشكلات، وحال استمرار الممارسات السيئة، خاصة مع قطاع الصناعة واستخدام الوقود الاحفوري ستزيد درجات الحرارة بمقدار 3.5 درجة بحلول عام 2100.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الدراسات تقول بأن هناك مناطق مثل الفلبين واندونيسيا والهند ونيجيريا وباكستان ستكون الأكثر تضررا من زيادة درجات الحرارة والتي وصفتها بالمميتة، مشيرا إلى أن حكومات دول العالم عليها اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأرض وهي مسئولية كبيرة للغاية ومنها ضرورة الاتجاه إلى الحد من استخدام الوقود الاحفوري بشكل كبير والاتجاه للهيدروجين الأخضر.

كما لفت إلى أن الدول النامية هي الأكثر تضررا وبالتالي الخطوة الثانية هو تعويض الدول المتضررة، وهو ما تم اقراره في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، من خلال انشاء صندوق الخسائر والاضرار.