صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء ، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.32 % ليصل إلى 16,840.98 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.37 % ليصل إلى مستوى 3,077.48 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 4,626.44 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.37 %، ليصل إلى مستوى 3,053.05 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.42 % ليصل إلى مستوى 20,078.88 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.39 %، وصولا الي 7,044.08 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.55%، وصولا الي مستوى 2,755.24 نقطة.