الخارجية الروسية: أمريكا طرف نشيط بالصراع الأوكراني

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تخشى أن يتم الاعتراف بها كطرف نشيط بالصراع الأوكراني، لأنه في هذه الحالة سيتضح أنها تستخدم كييف لأغراضها الخاصة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

جاء هذا في تعليق للدبلوماسية الروسية، على تصريح ماثيو ميللر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن بلاده لا تشجع الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، لكنها تترك لكييف الحق في اتخاذ القرارات، وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "يخاف الأمريكيون جدا من الاعتراف بهم كدولة تشارك في هذا الصراع ليس كمراقب أو كوسيط، بل كدولة نشيطة وأكثر نشاطا بكثير من نظام كييف نفسه. أمريكا هي الجانب الذي يستخدم نظام كييف لتحقيق أغراضه الخاصة".

ولفتت زاخاروفا إلى أنه إذا تم الاعتراف بواشنطن كطرف مشارك نشيط في الصراع، فسيتم تدمير صورتها في أعين الجمهور.

واتهمت أمريكا بأنها تقوم بحيل لمنع الجمهور من فهم جوهر “الأزمة التي قامت باختلاقها”، وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن الأزمة الأوكرانية "من تدبير واشنطن وتم ترتيبها بأيادي أمريكية".

ووفقا لها، يحاول المسؤولون الأمريكيون "تغطية موقفهم ومنهجهم بأطروحات كاذبة" حتى لا يرى أحد "الجوهر الحقيقي لما يفعلونه".