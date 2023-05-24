أسعار العملات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في سوق الصرف المصرية.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل متوسط سعر العملة الخضراء بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه اليوم بالبنك المركزي المصري، نحو 33.99 جنيه للشراء، 34.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.93 جنيه للشراء، 34.10 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 33.99 جنيه للشراء، 34.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 33.95 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الأربعاء بالبنك المركزى المصري نحو 38.27 جنيه للشراء و38.43 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الأسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الأسترليني بالبنك التجاري الدولي 38.50 جنيه للشراء و38.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الأسترليني في بنك فيصل الإسلامي 38.50 جنيه للشراء و 38.71 جنيه للبيع.

و فيما يخص اسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر اليوم ،

سجل متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء، بالبنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع

وسجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.