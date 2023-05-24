بايدن يطلب من الكونجرس 108 ملايين دولار لمحاربة النفوذ الروسي في البلقان

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 108 ملايين دولار في السنة المالية القادمة التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل، لمحاربة "النفوذ الروسي الخبيث" في منطقة غرب البلقان.

وقالت مساعدة مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية، إيرين ماكي، خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن "النفوذ الروسي يتخطى حدود أوكرانيا وبيلاروس ومولدوفا".

واتهمت المسؤولة الأمريكية روسيا بأنها "تسعى لاستغلال الخلافات المحلية في غرب البلقان، وتحاول زعزعة السلام والاستقرار من خلال إشعال الفتنة أو تصعيد الخلافات بين المجوعات الأثنية، وتواصل الجهود لتقويض الديمقراطية والعمليات السياسية ونشر التضليل".

وأشارت المسؤولة إلى أن المبلغ الذي يطلبه بايدن "سيعزز التكامل في المجالين الاقتصادي والديمقراطي على حد سواء وسيعزز الاستقرار والتعاون الاقتصادي بين الدول".

وقالت ماكي إن البيت الأبيض طلب كذلك 55 مليون دولار "لتفعيل المبادرات الديمقراطية" في مولدوفا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.