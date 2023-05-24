الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي هدم واستولى على 42 مبنى بالضفة الغربية خلال أسبوعين

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم واستولى على 42 مبنى في القدس المُحتلة، والمنطقة المُصنفة "ج" في الضفة المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة عدم وجود رخص البناء.

وأضاف "أوتشا"، في تقرير دوري يرصد انتهاكات الاحتلال بين 2 حتى 15 مايو الجاري، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 50 فلسطينيًا بينهم 23 طفلًا، وألحقت أضرارا في سبل عيش أكثر من 600 آخرين.

ونوه إلى أن 9 من هذه المباني مقدمة من المانحين كمساعدات إنسانية، بما فيها مدرسة، وكان أكثر من 26 مبنى يقع في المنطقة "ج"، بما فيها مدرسة موّلها المانحون جنوب بيت لحم.

وقال إن الاحتلال هدم المباني الـ16 المتبقية في القدس، بما فيها مبنيان سكنيان هُدما في منطقة وادي قدوم في سلوان، ما أسفر عن تهجير سبع أسر تضم 39 فردًا، بمن فيهم 22 طفلا.

وأوضح "أوتشا" أن 7 مبانٍ أخرى هُدمت على يد أصحابها لتفادي دفع الغرامات للاحتلال، وأن الاحتلال دمر في المنطقة المصنفة (أ) بالضفة مبنى سكنيًا، وألحق الأضرار في ثلاثة غيره خلال العملية التي نفذها في البلدة القديمة بنابلس.