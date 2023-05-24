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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن يدخل دائرة اهتمامات الزمالك لقيادة الفريق خلفًا لأوسوريو

حسام حسن
حسام حسن
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دخل العميد حسام حسن، المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي، دائرة اهتمامات، مجلس إدارة الزمالك، لقيادة الفريق، خلفا للمدري الكولمبي، خوان كارلوس أوسوريو.

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، في تصريحات تليفزيونية، عبر صدى البلدي، أن هناك أصوات داخل نادي الزمالك تطالب بتعيين حسام حسن في منصب المدير الفني ورحيل أوسوريو.

وأكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية، أن إدارة الزمالك تتعامل باحترافية شديدة جدا مع أوسوريو، المدير الفني للفريق، ويعمل بحرية، وبدعم كبير، وهناك جلسة مرتقبة مع المدرب من إدارة الزمالك، لتتم مواجهته عما حدث في 6 مباريات له مع الفريق.

وقاد أوسوريو، الزمالك في 6 مباريات، منذ تولي قيادة الفريق في أبريل الماضي، نجح في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة، واستقبلت شباك الزمالك 7 أهداف وأحرز هجوم الأبيض 8.
 

حسام حسن المصري البورسعيدي أوسوريو