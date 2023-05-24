الأهلي يكشف تفاصيل إصابة علي لطفي أمام إنبي

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة علي لطفي، حارس مرمى الفريق أمام إنبي، اليوم الثلاثاء.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب اللقاء إن علي لطفي حارس مرمى الفريق شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبداله، مضيفا أنه سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق مساء اليوم الأربعاء لتحديد موقفه.

وغادر على لطفي مباراة الأهلي وإنبي في الشوط الثاني متأثرا بإصابة عضلية ودخل بدلا منه الحارس البديل مصطفى شوبير.

وكان الأهلي تغلب على إنبي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز.

وغاب الحارس الأساسي للأهلي، محمد الشناوي، عن لقاء اليوم لإيقافه 3 مباريات بعد طرده أمام سموحة، كما أنه يعاني أيضا من إصابة عضلية.

وسيكون الأهلي على موعد ناري في 4 يونيو المقبل، حيث سيلعب مع الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي، لدوري أبطال أفريقيا.