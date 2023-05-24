ما هو أفضل وقت لتناول "فيتامين د" ؟

تقول جوان مانسون، أستاذ الطب في كلية الطب في جامعة هارفارد، ورئيس قسم الطب الوقائي في مستشفى بريجهام، والنساء في بوسطن، يشعر الناس بالفضول لمعرفة أفضل وقت لتناول البروبيوتيك والفيتامينات - وخاصة "فيتامين د"، وهو عنصر غذائي لا يستهلكه معظم الناس بشكل كاف، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH).

وبصرف النظر عن تناوله من خلال المكملات الغذائية أو الطعام، يصنع جسمك "فيتامين د" الخاص به عندما يتعرض لأشعة الشمس.

لكن لا يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه من خلال التعرض للشمس وحده “خاصة لأننا جميعا نحتاج إلى حماية أنفسنا من أشعة الشمس الضارة”، وقد لا تحصل على ما تحتاجه من خلال الطعام الذي تتناوله.

متى يجب أن تتناول مكملات "فيتامين د"

تقول الدكتور مانسون إن الأمر ببساطة لا يهم طالما أنك تتناوله مع الطعام. نصيحتها: "خذها عندما تتذكر تناولها - صباحا أو ظهرا أو ليلا - وتناولها مع وجبة".

وتوضح: "من المهم تناوله مع الطعام، لأن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون"، بمعنى أنه لا يذوب في الماء ويتم امتصاصه بشكل أفضل في مجرى الدم عند تناوله مع الأطعمة الغنية بالدهون".

فوائد "فيتامين د"

يساعدك "فيتامين د" على امتصاص الكالسيوم الذي يساعد بالطبع في بناء عظام قوية والحفاظ عليها. في الواقع، يمكن أن يساعد الاثنان - الكالسيوم و"فيتامين د" - معا في حمايتك من هشاشة العظام، وهو مرض يضعف الهيكل العظمي ويجعل العظام أكثر عرضة للكسر إذا سقطت، كما تضيف كارول هاغانز، المتحدثة باسم المعاهد الوطنية للصحة- مكتب المكملات الغذائية.

نحتاج "فيتامين د" أيضا للعضلات وكذلك للأعصاب التي تنقل الرسائل بين عقلك وجسمك، كما أنه دون "فيتامين د"، سيكون جهازك المناعي أقل مهارة في محاربة البكتيريا والفيروسات.