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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 150 طن قمح داخل مخزن بأبو حمص في البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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أكدت الدكتورة  نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية عن ضبط 150 طن قمح داخل مخزن  بأبو حمص.

 

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتوريدها للشون والصوامع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

مديرية التموين بالبحيرة تموين البحيرة تهريب القمح نهال بلبلع