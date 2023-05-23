هل يجوز استبدال الأَضحية بمبالغ مالية للفقراء؟.. الإفتاء تجيب

أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم ، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: هل يمكن استبدال الأضحية بالأموال ودفعها للفقراء؟،

أجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: استبدال الأضحية بالأموال، يجعلها ليست أُضحية، لكن إذا كنت تجد أن فقراء يريدون أموالا، وليس لديك سوى مبلغ مالى على قدر الأضحية، وهى شعيرة، وسُنة كفاية، فإذا لم يكن فى محيط هؤلاء الفقراء غيرك يمكن أن يساعدهم بالأموال، أيهما أفضل الأضحية أم الأموال؟ لا، اعطهم الأموال، ولا تجرى الأضحية.





وأضاف عاشور،: لكن إذا كنت لا تعلم حاجتهم للمال من عدمها، فالتزم بالأضحية، فالفقة يقول هنا أنه لا يجوز استبدال الأضحية بالمبالغ المالية، أى لا يجوز توزيع قيمة الأضحية كمبالغ على الفقراء، لكن إذا كانوا فى حاجة للأموال أكثر من اللحوم، يمكن منحهم الأموال لكنها لن تُحسب أُضحية، لكن من الممكن أن تحصل على أجر وثواب يفوق ذبح الأضحية، لأنك وفقت بجانب المحتاجين.