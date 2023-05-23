تنويه هام لعملاء مصر للطيران

ناشدت شركة مصر للطيران عملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف.

(باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون الوجود بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات).

وقالت الشركة فى بيان لها : يرجي التكرم بالعلم أنه لن يقبل أي راكب في حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.

يأتي ذلك حرصًا من الناقل الوطني مصر للطيران على تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية ولضمان انسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات.